Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es in der Friedlandstraße zu einer Festnahme durch die Polizei gekommen. Ein Zeuge hatte um 01.01 Uhr (20.06.18) die Beamten alarmiert. Er beobachtete zwei Jugendliche in der Friedlandstraße, die an einem Motorroller hantierten, so dass er einen Diebstahl vermutete. Als die beiden Jugendlichen die Polizei bemerkten, liefen beide weg. Einen Täter nahmen die Beamten nach wenigen Metern fest, der andere flüchtete. Der 17-jährige aus Quickborn war geständig. Der Motorroller hatte in der Berliner Straße gestanden. Die beiden Jugendlichen zogen diesen weg und wollten ihn dann in einem Waldstück starten. Die Polizei übergab den festgenommenen Jugendlichen an seinen Vater. Außerdem informierte sie den Eigentümer des Rollers über den Diebstahl. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf den zweiten Täter, zu dem der Polizei erste Erkenntnisse vorliegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de