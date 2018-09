Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf Sonntag ist es in der Bahnhofstraße auf einer Baustelle zu einem Brand gekommen. Die Flammen beschädigten zudem ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Gegen 01:28 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle den Brandausbruch. Noch vor dem Eintreffen erhielten die alarmierten Beamten die Meldung über laute Knallgeräusche auf der in Brand geratenen Baustelle. Dementsprechend gingen die Einsatzkräfte mit höchsten Vorsichtsmaßnahmen vor. Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten die Polizisten den Brandort. Das angrenzende Wohnhaus erlitt durch die starke Hitzeeinwirkung Schäden an der Fassade sowie an der Verglasung. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Derzeit liegen Hinweise auf eine stattgefundene Brandstiftung vor. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können. Wer hat zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Personen bei der Baustelle bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de