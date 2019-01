Bad Segeberg (ots) – In den vergangen Tagen ist es in Quickborn zu einer Sachbeschädigung an einer Kirche gekommen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Außenwand der Kirche, die sich in der Straße Kurzer Kamp befindet, mit weißer Lackfarbe. Der Schriftzug erstreckt sich über eine Breite von etwa 1,5 Metern bei einer Höhe von ungefähr einem Meter. Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04106 63000 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de