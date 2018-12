Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen kam es in Quickborn zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Gegen 07:25 Uhr fuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Vitos aus Quickborn einen Fußgänger im Bereich der Kreuzung Kieler Straße/Ellerauer Straße an. Nachdem der Fahrer sich kurz nach dem Befinden des Fußgängers erkundigt hatte, teilte er diesem mit, dass er nur kurz das Fahrzeug von der Unfallstelle entfernen werde und gleich zurückkomme. Als der Quickborner kurz danach zurückkam, stellte er fest, dass der Fußgänger verschwunden war. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 18 bis 25 Jahre, südländisches Aussehen, sprach Deutsch, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Fellkragen, trug einen Rucksack auf dem Rücken. Ob der Fußgänger Verletzungen davongetragen hat, ist nicht bekannt. Der Sachschaden am Vito liegt bei 500 Euro. Der Fußgänger oder Personen, die Hinweise zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Quickborn unter 04106-63000 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de