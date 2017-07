POL-SE: Quickborn / Kiosk erneut mit Gullydeckel aufgebrochen – Polizei erbittet Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots) – Samstagnacht, den 08. Juli 2017, ist der Kiosk in der Gerberstraße erneut von Unbekannten aufgebrochen worden. Wie auch in der Nacht zum 06. Juli 2017 zerstörten die Täter die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel (siehe hierzu die veröffentlichte Pressemitteilung vom 06. Juli 2017 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3678959). Offenbar um das Einstiegsloch zu erweitern, hoben sie einen weiteren Gullydeckel von der Fahrbahn aus und schlugen diesen ebenfalls in die Schaufensterscheibe ein. Gegen kurz vor 03 Uhr waren Anwohner durch Scheibenklirren geweckt worden und verständigten sofort danach die Polizei. Die Täter konnten jedoch trotz unverzüglicher und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei mit einer bisher unbekannten Menge Zigaretten in nördliche Richtung flüchten. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die beiden Täter werden beschrieben als vollständig dunkel bekleidete Männer mit schlanker, sportlicher Statur. Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de