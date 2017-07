POL-SE: Quickborn / Kiosk mit Gullydeckel aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 06.07.17, ist ein Kiosk in der Gerberstraße aufgebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter benutzten dafür erst einen Pflasterstein und anschließend einen Gullydeckel. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch ihre Beobachtungen zur Tataufklärung beitragen können. Gegen 02.20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er durch das Klirren von Scheiben geweckt worden war. Eingesetzte Beamte der Polizeistation Quickborn fanden daraufhin eine zerstörte Schaufensterscheibe des Kiosks vor. Offensichtlich hatten der oder die Täter erst einen Pflasterstein und dann einen von der Fahrbahn ausgehobenen Gullydeckel in die Scheibe geworfen, waren aber nicht in den Kiosk eingedrungen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts. Es entstand aber ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Wer Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de