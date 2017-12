Bad Segeberg (ots) – Gestern wurde in Quickborn ein Autofahrer angetroffen, der bereits seit vielen Jahren nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Quickborn fiel um 05:10 Uhr ein PKW auf, der unberechtigterweise von dem Ohlmöhlenweg in den Schmalmoorweg abbog. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnte der 41-jährige, der im Kreis Segeberg gemeldet ist, keinen Führerschein vorlegen. Wie er selber angab, besitz er diesen seit 13 Jahren nicht mehr. Der Führerschein wurde Ihm bereits vor einiger Zeit unanfechtbar entzogen. Wie oft er nun in den letzten Jahren ohne Führerschein gefahren ist, kann nicht gesagt werden… Aber zumindest für diese Fahrt erwartet Ihn jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de