POL-SE: Quickborn – Kriminalpolizei bittet nach Lagerbrand um Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Nachdem es am vergangenen Montag in Quickborn zu einem Feuer auf einem ehemaligen Munitionszerlegungsgelände gekommen war, ist die Brandursache weiterhin unklar. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Zeuge entdeckte das Feuer gegen 9.30 Uhr und wählte sofort den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten zum Brandort. Ein hölzerner Unterstand auf dem brandbetroffenen Gelände stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Ein Teilbereich des Unterstandes brannte komplett nieder. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein angrenzendes Gebäude konnte im Rahmen der Löscharbeiten gerettet werden. Nähere Informationen zum Feuer sowie zu den Löscharbeiten sind der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 24. Oktober 2016 unmittelbar zu entnehmen: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3464608 Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zur Brandursache und hat den Brandort beschlagnahmt. Hinweise auf einen möglichen technischen Defekt liegen bislang nicht vor. Eine Brandstiftung können die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Die Höhe des Sachschadens wird derweil auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, wird gebeten, sich unter 04101-2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg zu melden. Insbesondere der Fahrer eines PKW, welcher sich laut Zeugenaussagen im relevanten Zeitraum im Nahbereich aufgehalten hat und möglicherweise als Zeuge in Betracht kommt, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de