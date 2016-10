POL-SE: Quickborn – Kriminalpolizei ermittelt nach Großbrand

Bad Segeberg (ots) – Nachdem es in der vergangenen Nacht gegen 1.30 Uhr im Harksheider Weg zu einem Brandausbruch in einem Tenniscenter gekommen war, hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden im Bereich der Tennishalle des TuS Holstein aus. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf die Umkleideräume und das Vereinsheim über. Die Gebäude wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa eine Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Feuer nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Nähere Informationen zu dem Brand sind den Medieninformationen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 4. Oktober 2016 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3446169 und http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3446502 unmittelbar zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de