POL-SE: Quickborn – Listiger Dieb gesucht

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei Quickborn bittet nach einem vermeintlichen Diebstahl in der Straße Am Freibad um Zeugenhinweise. Eine 81-jährige Frau aus Bilsen erschien auf der Dienststelle und berichtete dort von einem hinterlistigen Diebstahl zu ihrem Nachteil. Den Angaben der Rentnerin zufolge ist diese bereits am vergangenen Mittwoch gegen 12 Uhr mittags in ihrem Auto sitzend von einem bisher unbekannten Mann angesprochen worden, welcher sich offensichtlich nach dem Weg erkundigen wollte. Der Mann habe sich dem auf dem Parkdeck der sogenannten Klöhngasse dem Fahrzeug von hinten genähert, an die Beifahrerseite geklopft, die Beifahrertür sogleich geöffnet und sich in das Fahrzeug gebeugt. Im weiteren Verlauf soll er eine Wegstrecke erfragt und Kartenmaterial im Fahrzeuginneren ausgebreitet haben, bevor er sich nach wenigen Minuten des Wortwechsels in unbekannte Richtung entfernte. Anschließend musste die Rentnerin feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer zum Zeitpunkt des Gesprächs auf dem Beifahrersitz befindlichen Handtasche verschwunden war. Eine Beschreibung der Person liegt der Polizei vor. Der Mann im geschätzten Alter von 35 bis 40 Jahren und einer Körpergröße von etwa 1,75 Meter soll einen Anzug getragen und insgesamt über ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild verfügt haben. Hinweise zu dem Diebstahl nehmen die Ermittler unter 04106-63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

