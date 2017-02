POL-SE: Quickborn, Marienhöhe / Polizei erbittet Hinweise nach drei Pkw-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Mittwochabend, den 01.02.17, 19.00 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen kam es in Quickborn zu drei Pkw -Aufbrüchen. Die drei Pkw waren alle in der Marienhöhe abgestellt. Es wurde jeweils das Navigationsgerät entwendet. Eventuelle Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de