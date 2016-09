POL-SE: Quickborn, Matthias-Claudius-Ring / Polizei bittet um Hilfe nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots) – Am 27.09.2016 , um 13.00 Uhr herum, ist es in Quickborn im Matthias-Claudius-Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde ein 7-jähriger Junge, der mit einem Roller unterwegs war, auf dem Weg von der Waldschule in den Hort des Kindergartens Wilde 13 von einem PKW erfasst. Der PKW, vermutlich ein silberfarbener VW-Touran mit dem Teilkennzeichen PI-JL ???, fuhr dem Jungen über den Fuß und verletzte den Jungen dadurch leicht. In dem VW sollen zwei männliche Personen um die 50 Jahre gesessen haben. Diese kümmerten sich nicht weiter um das Kind und entfernten sich von der Unfallstelle. Die Polizei Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich die Personen aus dem VW und eventuelle Zeugen des Unfalles unter 04106 – 63000 melden mögen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de