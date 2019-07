Bad Segeberg (ots) – Seit dem 1. Juni 2019 ist der Polizeihauptkommissar Thilo Böhm der neue Leiter der Quickborner Polizeistation. Seine erste Verwendung nach Beendigung der Ausbildung führte den heute 44-Jährigen bereits im Jahre 1999 zur Quickborner Polizei. Seit diesem Auftakt kam er dort in verschiedenen Funktionen zum Einsatz, unter anderem als Dienstgruppenleiter. Auch beim Polizeirevier in Rellingen führte der Polizeihauptkommissar in der Vergangenheit bereits eine Dienstgruppe. Zuletzt leitete Böhm die Polizeistation in Wahlstedt. Thilo Böhm freut sich auf die neue Herausforderung und die neuen Aufgabenfelder, die die Leitung der Quickborner Polizeidienststelle mit sich bringt. Interessierten Medienvertretern bietet Herr Böhm am kommenden Mittwoch, den 24. Juli 2019, um 10 Uhr die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch. Als Vertreter des unmittelbar übergeordneten Polizeireviers Rellingen steht dessen Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Mike Schirdewahn, dann ebenfalls für Ihre Fragen zur Verfügung. Der Termin findet in den Räumlichkeiten der Polizeistation Quickborn in der Ernst-Abbe-Straße 10 in 25451 Quickborn statt. Ihre Anmeldungen erbitten wir telefonisch unter 04551 884-2024 oder per E-Mail unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de