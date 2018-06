Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Dienstag, gegen 10:30 Uhr, ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Autofahrer mit 2,04 Promille am Steuer erwischt worden. Da der Mann auch keine Fahrerlaubnis hat und schon häufiger im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten aufgefallen ist, hat die Polizei den PKW beschlagnahmt. Ein Zeuge meldete der Polizei einen so genannten Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei einer Fahndung konnten Polizeibeamte aus Quickborn den gesuchten BMW in der Hans-Leip-Straße noch fahrend antreffen, anhalten und kontrollieren. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da der Quickborner der Polizei bereits mehrfach wegen derartiger Straftaten aufgefallen war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe der PKW des 48-Jährigen vorerst beschlagnahmt. Der Fahrer wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de