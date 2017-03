POL-SE: Quickborn – Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Apotheke

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es im Ziegenweg zu einem Einbruch in eine Apotheke gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 21 Uhr am Vorabend bis heute Morgen um 7.15 Uhr gewaltsam einen Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke am Ziegenweg, welche an das Gesundheitszentrum Quickborn angegliedert ist, öffneten ebenfalls gewaltsam einen Safe und entwendeten eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld. Darüber hinaus nahmen sie einen Laptop sowie mehrere Betäubungsmittel an sich. Anschließend gelang ihnen mitsamt der Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de