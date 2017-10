Bad Segeberg (ots) – In den vergangenen Tagen ist es im Bereich der Kampmoorstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Grundschule gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen einige Oberlichter des Gebäudes und verursachten dadurch einen Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei Quickborn unter 04106-63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de