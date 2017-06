POL-SE: Quickborn – Polizei erbittet Hinweise nach Unfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Montag hat ein Autofahrer eine Verkehrsinsel über- und ein Verkehrszeichen umgefahren und sich daraufhin unerlaubt entfernt. Seither sucht die Polizei den Fahrer eines silberfarbenen PKW des Herstellers Dodge. Zeugenangaben zufolge befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kurz nach 19 Uhr die Pascalstraße in Quickborn und überfuhr eine mittig auf der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel, wobei er ein Verkehrszeichen vollständig aus der Verankerung riss. Im Folgenden verließ der etwa 40-jährige Fahrer mit dunklen Haaren und einem karierte Hemd für einen kurzen Moment sein Fahrzeug, nahm den Dodge in Augenschein und setzte seine Fahrt anschließend völlig unvermittelt in Richtung der Robert-Bosch-Straße fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Fahrer des Pick-Up ähnlichen längeren Fahrzeugs machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Quickborn unter 04106-63000 mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Dodge-Fahrer auf, sich umgehend mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de