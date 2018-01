Bad Segeberg (ots) – Beamte des Polizeireviers Rellingen mit den dazugehörigen Stationen haben heute in Quickborn sowohl Auto- als auch Radfahrer kontrolliert. Bei den Autofahrern lag der Schwerpunkt auf Handy- und Gurtverstößen, die zahlreich festzustellen waren. Unter den insgesamt 37 geahndeten Verstößen befanden sich 24 Zuwiderhandlungen gegen die Anschnallpflicht. Sechs Fahrzeugführer telefonierten während der Fahrt. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Verkehrsteilnehmer immer anschnallen sollten. Im Falle eines Unfalls können durch den Gurt schlimmere Verletzungen verhindert werden. Auch die Ablenkung durch Handys und andere elektronische Geräte kann im Auto zu einer sekundenlangen Ablenkung führen, die in brenzligen Situationen zum Unfall führen kann. An der Comeniusschule und der Grundschule Mühlenberg richteten die Polizisten ihr Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der durch die Schüler verwendeten Fahrräder. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 26 Fährräder mit unterschiedlichen Mängeln fest. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft der jüngeren Verkehrsteilnehmer bzw. deren Eltern. Gerade während der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung sehr wichtig, um von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden. Die Polizei in Rellingen mit ihren Stationen in Schenefeld, Bönningstedt und Quickborn wird im Januar weitere Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchführen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de