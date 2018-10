Bad Segeberg (ots) – In Quickborn ist in der vergangenen Nacht ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Eine Zeugin nahm gegen 6 Uhr in der Früh einen Feuerschein im Bereich der Bahnhofstraße wahr und bemerkte kurz darauf ein brennendes Wohnmobil auf einem Anwohnerparkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten stand das Fahrzeug bereits großflächig in Flammen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn übernahmen vor Ort die Löscharbeiten. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zu dem Fahrzeugbrand aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derweil nicht ausgeschlossen werden. Neben dem vollständig ausgebrannten Wohnmobil wurde aufgrund der Hitzeentwicklung ein weiterer neben dem Camper abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen. An dem Kombi entstand ebenfalls ein erheblicher Sachschaden. Hinweise zu dem Fahrzeugbrand sowie zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen rund um den Bereich der Bahnhofstraße nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de