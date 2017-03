POL-SE: Quickborn / Polizei warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen nach Teilnahme an Preisausschreiben

Bad Segeberg (ots) – Innerhalb der letzten Woche wurden der Polizeistation Quickborn bereits zwei Fälle gemeldet, bei denen Teilnehmern von Preisausschreiben in Wochenzeitschriften telefonisch Geldgewinne in Höhe von 49.000 Euro versprochen wurden. Den vermeintlichen Gewinnern wurde weiter ein Gewinnübergabetermin mitgeteilt, bei dem sie eine sofort fällige Gebühr entrichten sollten, um den Gewinn einlösen zu können. Glücklicherweise fielen die Beiden nicht auf diese Gewinnversprechungen herein. Die Polizei rät: Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist! Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de