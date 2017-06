POL-SE: Quickborn, Talstraße / Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen konnte die Polizei in Quickborn einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. In einer Kindertagesstätte in der Talstraße wurde gegen 04.45 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Polizeibeamten konnten kurze Zeit später auf dem Grundstück der Kindertagesstätte einen Mann antreffen. Dieser versuchte zunächst zu fliehen, gab dann sein Vorhaben aber schnell auf. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten drei Digitalkameras. Hierbei handelte es sich, wie sich später herausstellte, um Diebesgut aus der Kindertagesstätte. Der Tatverdächtige ist ein 25-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam nach Pinneberg gebracht. Nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wird er heute Nachmittag beim Amtsgericht Pinneberg vorgeführt. Das Ergebnis wird nachberichtet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de