Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Morgen ist es in der Friedrichsgaber Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Der Fahrer eines Opels kam dabei ums Leben. Gegen 04:55 Uhr fuhr der Opel eines 44-Jährigen aus Neumünster auf der Friedrichsgaber Straße in Richtung Autobahn 7, Anschlussstelle Quickborn. Aus Richtung der Autobahn 7 kam ihm der Lastwagen eines 66-jährigen Niederländers entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lastwagen. Der Opelfahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Für die Ermittlung der Unfallursache zogen die Polizisten einen Sachverständigen hinzu. Beide Fahrzeuge sind durch den Zusammenstoß stark beschädigt worden und waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen übernahmen die Bergung der Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen war die Friedrichsgaber Straße bis 10:30 Uhr voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de