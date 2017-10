Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist es auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Güttloh zu einer Unfallflucht gekommen. Die Geschädigte parkte gegen 18:10 Uhr, ihren schwarzen Opel Astra mit Pinneberger Kennzeichen, vorwärts auf einer Parkfläche. Zu dem Zeitpunkt war ihr Fahrzeug noch unbeschädigt und die Parkflächen links und rechts neben ihr frei. Nach dem Einkauf musste sie feststellen, dass ihr Auto an der Fahrertür und der Tür hinten links beschädigte wurde. Nach Angaben einer Zeugin soll ein blauer Kleinwagen mit Pinneberger Kennzeichen, der zwischenzeitlich links neben der Geschädigten eingeparkt hatte, für die Beschädigungen verantwortlich sein. Das Fahrzeug soll von einer sehr korpulenten Frau genutzt worden sein, die zuvor vermutlich ebenfalls bei Aldi eingekauft hatte. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 – 40 Jahre alt, 165 cm groß, lange blonde Haare. An dem PKW der Geschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR entstanden. Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem blauen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04106 / 63000 an die Polizei in Quickborn zu wenden. Die Unfallverursacherin wird aufgefordert, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de