Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in Quickborn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Geschädigte hatte seinen grünen BMW in der Straße Am Ahrensfeld 17-23 auf dem dortigen Parkplatz, mit der Front zur Fahrbahn, abgestellt. In der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr muss das Fahrzeug dann von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und vorne links beschädigt worden sein. An dem BMW konnte oranger Farbabrieb von dem Unfallverursacher gesichert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder den Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter 04106 / 63000 an die Polizei in Quickborn zu wenden. Der Unfallverursacher wird aufgefordert, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de