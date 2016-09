POL-SE: Quickborn / Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Bad Segeberg (ots) – Am 13.09.2016, gegen 21.00 Uhr ist es in Quickborn, auf der Kreuzung Heinrich-Lohse-Straße, Harksheider Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine ortsunkundige 27jährige Pkw-Fahrerin (wohnhaft in Wismar) hat die Heinrich-Lohse-Straße aus Richtung Feldbehnstraße befahren und mit ihrem Pkw BMW die Kreuzung „Harksheider Weg“ ungebremst und in der Annahme passiert, sie befände sich auf einer bevorrechtigten Straße. Auf der Kreuzungsmitte kam es zu einer frontseitlichen Kollision mit dem Fahrzeug einer 47jährigen Frau aus Ellerau. Diese war mit ihrem Pkw Hyundai auf dem Harksheider Weg aus Richtung Querstraße unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung geradewegs zu überqueren. Die Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb, signalisierte aber der BMW-Fahrerin das gelbe Blinklicht. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug der Wismarerin 50 Meter weiter und prallte sodann gegen eine Grundstücksmauer. Die Fahrerin ist durch den Aufprall nur leicht verletzt worden. Die Unfallgegnerin ist vor Ort medizinisch versorgt worden und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es entstand an beiden Fahrzeugen und der Mauer ein erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn säuberte die Unfallstelle, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Unfallverursacherin aufgenommen, die sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Vorfahrtsmissachtung verantworten muss. Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlern der Polizei Quickborn (04106-63000) zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040-52806-205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de