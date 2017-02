POL-SE: Quickborn – Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin

Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist eine 35-jährige Frau von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden, infolgedessen die Polizei neben weiteren Zeugen des Geschehens den Fahrer des an dem Unfall beteiligten PKW sucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 16 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung der Kieler Straße und kollidierte mit der plötzlich über die Straße laufenden Frau, wodurch diese stürzte und sich dabei leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich in dem dunklen Auto ein älteres Ehepaar befunden haben. Der Fahrer des PKW sowie dessen Begleitperson sollen das Fahrzeug zwar zunächst verlassen und sich nach dem Wohlbefinden der gestürzten Frau erkundigt haben, zu einem Austausch der Personalien sei es jedoch nicht gekommen. Nach erster medizinischer Behandlung vor Ort transportierten Rettungskräfte die 35-Jährige in einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Verhalten der Fußgängerin vor dem Unfall machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Quickborn unter 04106-63000 mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Fahrer des PKW auf, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de