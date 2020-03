Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 6. März 2020, ist es in Quickborn zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 14 Uhr verließ eine 48-jährige Quickbornerin mit ihrer Tochter eine Sparkasse an der Kieler Straße. Bereits vor dem Betreten der Bank fiel ihr eine männliche Person auf, die sich am Gebäude der gegenüberliegenden Apotheke aufhielt Nachdem die 48-Jährige und ihre Tochter die Bank verlassen hatten, stand die Person an der Hauswand der Sparkasse. Als Mutter und Tochter den Mann passierten, griff dieser die Frau von hinten an, brachte sie zu Boden und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Erst als ein aufmerksamer Zeuge einschritt, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Der Zeuge nahm die Verfolgung des Täters auf, verlor ihn jedoch an der Einmündung zur Bahnhofstraße aus den Augen. Die Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief negativ. Die Kriminalpolizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf. Der Täter wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß, schlank. Er soll mit einer blauen Sportjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein, kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

Quelle: presseportal.de