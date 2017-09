Bad Segeberg (ots) – Von einer Koppel im Breedenmoorweg in Quickborn wurden ca. 100 Ballen Haferstroh entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurden die Ballen bereits am 05.09.17, zwischen 20:00 – 21:00 Uhr, entwendet. Da für den Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug oder Anhänger verwendet wurde, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 04106 / 63000 an die Polizei in Quickborn zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de