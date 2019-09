Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 11.09.19, ist es in Quickborn (Kreis Pinneberg) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nach dem Verursacher und Zeugen. Zwischen 08:00 Uhr und 09:25 Uhr wurden im Harksheider Weg die linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge beschädigt. Der VW Transporter und der Mercedes Sprinter parkten auf dem -in Fahrtrichtung Kieler Straße- rechten Parkstreifen nahe der Einmündung zur Jahnstraße. Während der Halter des VW Transporters auf der dortigen Baustelle arbeitete, wurde er von einer bislang unbekannten Frau auf seinen beschädigten Außenspiegel hingewiesen. An der Unfallstelle wurden auch Bruchstücke eines rechten Außenspiegels aufgefunden. Möglicherweise handelt es sich hierbei um den Außenspiegel des Unfallverursachers. Ermittler der Polizeistation Quickborn fanden heraus, dass diese Teile vermutlich zu einem Ford Transit ab dem Baujahr 2014 gehören. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Auch die unbekannte Frau, die den Halter des VW Transporters auf den Schaden aufmerksam machte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04106-63000 entgegengenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de