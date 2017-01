POL-SE: Quickborn/Halstenbek/Rellingen – Polizei kontrolliert bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität 176 Fahrzeuge

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Dienstag hat die Polizei im Revierbereich Rellingen im Kampf gegen Wohnungseinbruchsdiebstähle erneute Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 20:00 waren insgesamt 79 Beamte an dieser Maßnahme beteiligt. Unterstützung erfuhr das Polizeirevier Rellingen unter seinem Leiter, dem Ersten Polizeihauptkommissar Mike Schirdewahn, durch Einsatzkräfte der Eutiner Einsatzhundertschaft und andere Dienststellen. Insgesamt 176 Fahrzeuge kontrollierten die Beamten an den stationären Kontrollstellen, aber auch durch zeitgleich eingesetzte mobile Präsenzstreifen im gesamten Revierbereich. Als Reaktion auf am Vortage bekannt gewordene Wohnungseinbrüche im Bereich Halstenbek-Krupunder verlegte der Einsatzleiter die ursprünglich ausschließlich für Quickborn vorgesehenen Kontrollstellen zwischenzeitlich nach Halstenbek und Rellingen. In der Bilanz des Einsatzes leitete die Polizei zwei Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen verkehrsrechtlicher Verstöße ein. Besonderes Augenmerk wird die Kriminalpolizei jedoch auf die Auswertung von Personalienfeststellungen zweier Personen legen, die in der Vergangenheit bereits mit Einbruchskriminalität in Verbindung gebracht werden konnten. Außerdem werden die Ermittler ein Fahrzeug unter die Lupe nehmen, welches die Polizei noch in der Kontrollstelle vorübergehend stilllegte. Der PKW war mit gültigen Kennzeichenschildern und dem originalen Fahrzeugschein in der Kontrolle aufgefallen, obwohl der Wagen laut Zulassungsstelle bereits abgemeldet war. Im Kofferraum des älteren Renault Twingos stellten die kontrollierenden Beamten außerdem einen weiteren Satz Kennzeichenschilder fest, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Bei den Überprüfungen stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Halterin des PKW den Wagen verkauft hatte, der Käufer sich aber nicht, wie angeblich vereinbart, um die Ummeldung kümmerte. Die Halterin ließ den Wagen daraufhin über die Zulassungsstelle abmelden. Die beiden kontrollierten Insassen waren darüber hinaus im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten keine unbeschriebenen Blätter. Am heutigen Mittwochmorgen konnte das Polizeirevier Rellingen verkünden, dass weder im Laufe des Dienstags, noch in der Nacht zum Mittwoch neue Wohnungseinbrüche bekannt geworden sind. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de