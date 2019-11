Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, dem 14.11.19, kam es in Rellingen zu einem Raub in der Straße „Am Rathausplatz“, Höhe Fußweg zur „Hohlen Straße.“ Gegen 11:00 Uhr verwickelte der Täter einen 78-Jährigen in ein Gespräch. Plötzlich schubste er den Rentner weg, riss ihm dabei eine Rolex vom Handgelenk und flüchtete mit dieser zu Fuß in Richtung Marktplatz. Der Rentner blieb unverletzt. Er begab sich zunächst nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, schwarzer Kurzhaarschnitt, kein Bart, keine Brille, blaue Jeans, kurze blaue Jacke, gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild. Er sprach zudem gutes Deutsch mit ausländischem Akzent. In die Rolex, Typ Datejust, sind die Initialen graviert. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der Uhr machen? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de