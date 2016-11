POL-SE: Rellingen – Autofahrer fährt Fußgängerin auf Zebrastreifen an – Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) – Bereits am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ist eine 13-Jährige im Bereich der Kellerstraße von einem PKW angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer erfasste ersten Erkenntnissen zufolge das mitgeführte Fahrrad des Mädchens, als diese damit einen Zebrastreifen im Bereich des Kreisverkehrs in der Kellerstraße überquerte. Der etwa 1,8 Meter große schlanke Fahrer des PKW im geschätzten Alter zwischen 25 und 30 Jahren mit schwarzem, kurzem und leicht lockigem Haar, soll zwar zunächst das Fahrzeug verlassen, sich nach dem Wohlbefinden der 13-Jährigen erkundigt und sich bei ihr entschuldigt haben, seine Fahrt anschließend jedoch in unbekannte Richtung fortgesetzt haben, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder Jemanden über den Unfall in Kenntnis zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Fahrer des silberfarbenen PKW machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Rellingen unter 04101-4980 mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Fahrer auf, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de