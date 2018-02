Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Stadtgebiet zu drei Autoaufbrüchen gekommen. Sowohl im Staweder als auch in der Otto-Rump-Straße drangen Unbekannte gewaltsam in auf den Grundstücken geparkte Fahrzeuge des Herstellers VW ein. Die Diebe entnahmen weder aus dem Tiguan noch aus dem Multivan Gegenstände. In der Pappelstraße stahlen die Täter hingegen Lenkrad und Navigationsgerät aus einem BMW. Das Polizeirevier Rellingen hat die Ermittlungen übernommen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Bereich der Taten Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 4980 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de