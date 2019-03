Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum heutigen Montag ist es in Rellingen zu einem Autodiebstahl gekommen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befand sich der graue Ford Kuga auf einem Stellplatz am Fahrbahnrand der Hauptstraße. Zwischen 20 Uhr und 4 Uhr traten bislang Unbekannte an den PKW im Wert von etwa 50.000 Euro heran und entwendeten diesen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler aus Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de