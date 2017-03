POL-SE: Rellingen – Frau vermisst – Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung durch die Medien

Bad Segeberg (ots) – Seit gestern wird eine 67-jährige Frau aus Rellingen vermisst. Sie ist zuletzt am frühen Nachmittag im Bereich des Krupunder Ringes gesehen worden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien. Eine Personenbeschreibung der Frau liegt vor: Frau Sen hat ist etwa 1,63 Meter klein und von fülliger Statur. Sie hat einen unauffälligen Gang und spricht hauptsächlich Türkisch. Weiter ist sie vermutlich mit einem langen schwarzen Mantel bekleidet und trägt ein rotes / rosafarbenes Kopftuch. Frau Sen benötigt dringend ärztliche Hilfe. Sie ist zeitweilig orientierungslos und irrt möglicherweise im Hamburger Münzviertel umher. Weiter hält sie sich bevorzugt im Bereich der Krupunder Heide in Rellingen auf. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110! Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de