POL-SE: Rellingen, Hallstraße / Einbrecher festgenommen

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Hallstraße gekommen, infolgedessen die Polizei einen Täter festgenommen hat. Mindestens zwei Personen betraten gegen 22.30 Uhr das Grundstück eines Hauses, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchwühlten sämtliche Zimmer. Während der Tatausführung erschien der Sohn der Eigentümerin an der Wohnanschrift und bemerkte die Einbrecher im Gebäudeinneren. Er konnte beobachten, wie zwei Personen aus dem Haus flüchteten und verständigte die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern ein. Im weiteren Verlauf konnten die Polizisten einen Verdächtigen antreffen, der sich in Tatortnähe aufhielt. Der Mann führte Diebesgut bei sich, welches zuvor bei dem Einbruch entwendet worden war. Die Polizisten nahmen den 31-jährigen Albaner vorläufig fest. Er wird am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de