POL-SE: Rellingen, Halstenbeker Weg-Stawedder / Zwei Einbrüche in Firmen; Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) – Heute kam es in Rellingen zu zwei Firmeneinbrüchen im Halstenbeker Weg und im „Stawedder.“ Zunächst wurde um kurz vor 02.00 Uhr bei einem Einbruch in eine Firma für Baumschulenbedarf im Halstenbeker Weg der Alarm ausgelöst. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, waren die oder der Einbrecher nicht mehr am Tatort. Eine Fahndung nach ihnen verlief erfolglos. Allerdings konnte hierbei gegen 02.15 Uhr noch ein weiterer Firmeneinbruch in der Straße Stawedder festgestellt werden. Hier wurde in eine Firma für Wohnbedarfe eingebrochen. Eventuelles Diebesgut steht in beiden Fällen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de