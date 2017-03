POL-SE: Rellingen, Kellerstraße / Unter Alkoholeinfluss in Baustelle gefahren

Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist es in Rellingen zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen, bei der ein PKW-Fahrer in eine Baustelle gefahren ist. Ein 63-jähriger Pinneberger war mit seinem PKW Kia von der Pinneberger Straße in die Kellerstraße abgebogen. Wenig später kam er mit seinem Fahrzeug an eine deutlich gekennzeichnete Baustelle, welche die Kellerstraße komplett sperrt. Der 63-Jährigen habe den Baustellenbereich passieren wollen, fuhr sich dort jedoch in einer Aufgrabung fest. Da der Pinneberger sein Fahrzeug selbst nicht wieder frei bekam, verständige er einen Abschleppdienst. Allerdings gelang es auch dem Abschleppdienst nicht, den PKW wieder herauszubekommen, so dass die Polizei gerufen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Pinneberger Atemalkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem Mann einen Wert von unter einem Promille. Ihm wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Pinnebergers wurde beschlagnahmt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de