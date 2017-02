POL-SE: Rellingen, Krupunder Heide / Einbruch in Bäckerei

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in Rellingen zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen, bei dem die Täter einen Tresor erbeutet haben. Bisher unbekannte Personen verschafften sich gegen 00.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, betraten den Verkaufsraum und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich befand. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101/2020 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de