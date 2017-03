POL-SE: Rellingen – Polizei erbittet Hinweise nach PKW-Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – In Rellingen ist es in der vergangenen Nacht zu einem Diebstahl gleich zweier PKW gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Bereich der Altonaer Straße in der Zeit von 00:30 Uhr und 7:15 Uhr einen schwarzen BMW X5 aus dem Jahre 2011 im geschätzten Wert von 80.000 Euro und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zuvor machten sich Diebe in der Zeit von 19.15 Uhr am Vorabend und 11 Uhr heute Vormittag an einem in der Matthias-Claudius-Straße abgestellten blauen Mazda MX5 im geschätzten Wert von 17.000 Euro zu schaffen und fuhren mit dem Kabriolett davon. Hinweise zu dem Diebstahl und zu dem Verbleib der Fahrzeuge nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de