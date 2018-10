Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Mittwoch, den 17.10.18, 21:15, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, wurden in Rellingen drei Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen im Baumschulenweg und im Uhlengrund. Ein weiterer Pkw wurde am Donnerstag zwischen 15:00 und 15:10 Uhr in Halstenbek, Holstenstieg, aufgebrochen. Entwendet wurden persönliche Papieren und ein geringer Bargeldbetrag. Hinweise diesbezüglich bitte an die Polizei Rellingen unter 04101-4980. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de