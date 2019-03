Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Donnerstag, den 21.03.19, 23:00 Uhr, bis heute, 10:30 Uhr, ist es in Rellingen zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und zu den Häusern in den Straßen „Oberen Ehmschen“ und „Fahltsweide.“ Aufgrund einer Alarmauslösung kann die Tatzeit beim Einbruch in das Haus in der Fahltsweide auf 02:47 Uhr konkretisiert werden. Eine sofortige Fahndung führte die Polizei nicht durch, da die Tat trotzdem erst später bemerkt und angezeigt wurde. Eventuelles Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Die Soko Wohnung hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-202280 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de