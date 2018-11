Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 6. November 2018, hat das Polizeirevier Rellingen in der Eichenstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insgesamt 35 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Schwerpunkt dieser Kontrolle waren Gurt- und Handyverstöße. Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr beobachteten die Beamten, dass 12 Personen während der Autofahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Besonders erschreckend war zudem die hohe Zahl der Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen. Insgesamt 23 Fahrzeugführer benutzten unbefugt ihr Handy am Steuer. Weitere Kontrollen werden folgen. Im diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt das Unfallrisiko um das Vierfache erhöht. Dies gilt für Fahranfänger und erfahrene Autofahrer gleichermaßen. Daher wurde das Bußgeld bei rechtswidriger Nutzung von Handys, Navigationsgeräten und anderen elektronischen Gegenständen auf 100 Euro angehoben. Weiterhin wird ein solcher Verstoß mit einem Punkt geahndet. Sobald dadurch eine Gefährdung herbeigeführt wird oder es zu einem Verkehrsunfall kommt, gelten deutlich höhere Strafen sowie Fahrverbote. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de