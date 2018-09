Bad Segeberg (ots) – Samstagnachmittag ist es zur Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat im Baumschulenweg, in Rellingen gekommen. Um 16:19 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzleitstelle nachdem er das Klirren von Glas gehört hatte. Mehrere Streifenwagen suchten zügig den Ort des Geschehens auf und umstellten zunächst das Einfamilienhaus. Bereits bei der Umstellung stellten die Beamten ein kaputtes Fenster fest. Kurz darauf versuchte der Einbrecher über ein Carportdach zu fliehen, zog sich aber nach Erblicken der Beamten ins Haus zurück. Hier nahmen die Polizisten den 32-Jährigen widerstandslos fest. Eine Streife brachte den Tatverdächtigen auf das Polizeirevier. Kriminalbeamte übernahmen die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten die Polizisten den Tatverdächtigen einem Haftrichter beim Amtsgericht Elmshorn vor. Hier wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die SOKO Wohnung der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 oder die örtliche Polizeidienststelle. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de