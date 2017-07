POL-SE: Rellingen / Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – Von Donnerstag, den 06. Juli 2017, auf Freitag, den 07. Juli 2017, ist in Rellingen in der Lerchenstraße ein Pkw BMW 116i gestohlen worden. Das weiße Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen war am Nachmittag auf einem privaten Stellplatz geparkt worden. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr wurde der Diebstahl des Pkw bemerkt. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl bzw. Verbleib des Pkw machen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

