Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend ist es an der Kreuzung der Altonaer Straße mit dem Schnelsener Weg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Sechs Personen wurden hierdurch verletzt, eine davon schwer. Gegen 18:45 Uhr fuhr eine 79-jährige Hamburgerin mit ihrem Rover über die Altonaer Straße in Richtung Hamburg und bog in Höhe der Kreuzung nach links in den Schnelsener Weg ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines aus Richtung Hamburg entgegenkommenden Chevrolet. Dieser war mit einer Familie aus dem Kreis Pinneberg besetzt. Durch die folgende Kollision erlitt die 37 Jahre alte Beifahrerin im Chevrolet schwere Verletzungen. Zwei Mädchen im Alter von sechs und acht Jahren sowie der 38-jährige Fahrer zogen sich im selben Auto leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Rover sowie ihr 78 Jahre alter Begleiter, ebenfalls aus Hamburg stammend, wurden ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Hamburg nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf. Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport der stark beschädigten Autos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ungefähr auf den mittleren fünfstelligen Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de