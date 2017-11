Bad Segeberg (ots) – Am 23.11. ist es in Rellingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Kind auf dem Schulweg leicht verletzt hat. Der Verursacher hat seine Fahrt hinterher fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Donnerstagmorgen wollte ein zwölfjähriger aus Rellingen stammender Schüler um 07:40 Uhr mit seinem Fahrrad an einer Ampelanlage die Hamburger Straße nahe der Straßeneinmündung „An der Rellau“ queren. Vorschriftsmäßig fuhr der Junge bei „Grünlicht“ los, musste aber beim Überqueren der Straße plötzlich feststellen, dass ein aus Richtung Ortskern kommender PKW an der Ampel stark abbremste und erst hinter der Haltelinie zum Stehen kam. Dabei stieß der PKW mit seiner Stoßstange gegen das Knie des jungen Radfahrers, der dadurch zwar nicht stürzte, sich jedoch am Knie leicht verletzte. Während der Zwölfjährige den Übergangsbereich und die Straße räumte, entfernte sich der PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug weiter in Richtung Hamburg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Gegen den bisher unbekannten Fahrer hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Im Rahmen der späteren Anzeigenerstattung auf dem Polizeirevier beschrieb der Junge als Verursacherfahrzeug einen dunklen Opel. Hinweise von Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen können, nimmt das Polizeirevier Rellingen unter der Telefonnummer 04101-4980 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de