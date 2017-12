Bad Segeberg (ots) – Am 06.12. hat die Polizeidirektion Bad Segeberg unter Mitwirkung des Polizeireviers Rellingen zum wiederholten Male Präventionsstreifen durchgeführt und Bürgerinnen und Bürger über mögliche Schwachstellen in der Einbruchsicherung aufgeklärt. Insgesamt sechs Beamte des Präventionssachgebietes der Polizeidirektion sowie zwei Angehörige des örtlichen Polizeireviers streiften am Nikolaustag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr durch verschiedene Wohngebiete von Rellingen, Halstenbek und Ellerbek. Hintergrund sind die regelmäßig zur dunklen Jahreszeit zunehmenden Wohnungseinbrüche, welche die Polizei neben der Ermittlungsarbeit auch durch Prävention bekämpfen will. Wie wichtig diese Aufklärung von Bürgerinnen und Bürgern ist, zeigten die Feststellungen der eingesetzten Beamten schnell: im Rahmen ihrer Streifen stellten sie 23 auf Kipp stehende Fenster oder Terrassentüren an Wohnhäusern fest, deren Bewohner nicht zu Hause waren. 84 ungesicherte Fahrräder, 39 unverschlossene Schuppen und Garagen schlugen in der Summe zu Buche und insgesamt in 34 Fällen stellte die Polizei ungesicherte Leitern oder Aufstiegshilfen auf den Grundstücken fest. Sechs Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern zeigten sich unverschlossen. In einem Fall steckte an einem Einfamilienhaus sogar der Schlüsselbund mitsamt Haus- und Fahrzeugschlüsseln unbeaufsichtigt im Türschloss. Um auf diese Umstände, die es Einbrechern bei ihrer Tatbegehung unnötig erleichtern, aufmerksam zu machen, suchten die Beamtinnen und Beamten in 64 Fällen direkt vor Ort das Gespräch oder hinterließen bei Abwesenheit der Bewohner entsprechende Hinweiszettel. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass es gekippte oder offene Fenster oder Türen, überfüllte Briefkästen und ungesicherte Leitern Einbrechern besonders leicht machen, in Wohnräume einzudringen oder die Abwesenheit der Anwohner festzustellen. In unverschlossenen Schuppen und Garagen findet sich zudem regelmäßig geeignetes Einbruchswerkzeug. Für kompetente und neutrale Beratung empfiehlt die Polizei die Adressliste von Fachfirmen für mechanische Sicherungseinrichtungen und für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen. Eine Erstberatung findet hier kostenlos statt. Die Liste dieser qualifizierten Fachfirmen ist über die Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein abrufbar. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de