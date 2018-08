Bad Segeberg (ots) – Montagmittag ist es im Einmündungsbereich der Daldorfer Straße in die Dorfstraße zum Zusammenstoß eines Lkw mit einer Radfahrerin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-Jähriger um 12:53 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine die Daldorfer Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Dorfstraße in Richtung Trappenkamp einzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Lkw beim Einbiegen mit einer Frau beziehungsweise ihrem Fahrrad. Nach Zeugenangaben soll die 46-Jährige von der Daldorfer Straße kommend den dortigen Zebrastreifen in Richtung Bahnhof überquert haben, als der Lkw mit ihr kollidierte. Derzeit ist unklar, ob der Lkw die Frau tatsächlich berührt oder lediglich das Heck des Rades erfasst hat, wodurch die Wahlstedterin gestürzt sein könnte. Rettungskräfte brachten die nach derzeitigem Stand Schwerverletzte mit Beinverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beamte der Polizeistation Trappenkamp nahmen den Unfall vor Ort auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de