POL-SE: Rickling, Fehrenbötel, Fehrenböteler Dorfstraße / Autofahrer spricht Kinder an; Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend, den 10.05.17, soll der Fahrer eines silbernen Pkw drei Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren in Rickling, Ortsteil Fehrenbötel, angesprochen haben. Er bot den Kindern gegen 19.15 Uhr in der Fehrenböteler Dorfstraße an, sie nach Hause zu fahren. Die Kinder verhielten sich völlig richtig, stiegen nicht ein und erzählten ihren Eltern davon. Diese wendeten sich erst im späteren Verlauf des Abends fernmündlich an die Polizei, so dass das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden konnte. So konnte bisher nicht geklärt werden, ob der Fahrer möglicherweise etwas Böses im Schilde führte. Zur Klärung des Sachverhaltes werden eventuelle Zeugen oder der Fahrer gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 zu melden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein sauberes, silbernes Auto mit „rot und weiß gepunkteten Scheinwerfern.“ Die Ziffern auf dem Kennzeichen lauten möglicherweise „1234.“ Der Fahrer hatte eine Glatze, ein helles Gesicht, trug helle Kleidung und eine Brille auf der Stirn. Der Beifahrer hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Es soll sich um junge Männer gehandelt haben. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

